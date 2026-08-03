ATP Washington: Taylor Fritz remporte son 11e titre

Taylor Fritz (ATP 10) a remporté le tournoi ATP 500 de Washington. L'Américain s'est imposé lundi contre le jeune Espagnol Rafael Jodar dans une finale décalée d'un jour en raison de la météo.

Initialement prévue dimanche avant d'être reportée à lundi, la finale s'est conclue en 1h49 et deux sets 7-6 (7/2) 6-4 en faveur de Fritz, tête de série no 3 et l'un des favoris du tournoi.

L'Américain de 28 ans, victorieux sur sa cinquième balle de match contre Jodar, s'adjuge le onzième titre de sa carrière, le premier de l'année.

Il avait pourtant disputé trois finales en 2026, toutes perdues contre des compatriotes, Ben Shelton à Dallas en février et Stuttgart en juin, puis Frances Tiafoe à Halle en juin.

Jodar plie à la 5e balle de match

'J'ai prononcé ce discours plein de fois ces derniers temps, mais jamais en tant que vainqueur. Un grand merci pour tout ce que vous faites, pour votre soutien indéfectible', a-t-il déclaré à son équipe sur le court au moment de recevoir son trophée lundi.

Après être venu à bout de la première manche en empochant le tie-break 7-2, Taylor Fritz a pris d'entrée les deux premiers services de son adversaire de 19 ans (24e mondial) pour mener 3-0.

Puis il s'est fait débreaker une fois (3-1) et a vu Rafael Jodar sauver pas moins de quatre balles de match alors qu'il servait pour le titre à 5-4, avant que la cinquième ne soit la bonne.

'C'était une finale vraiment difficile, tu fais une saison incroyable', a tenu à souligner Fritz en s'adressant à l'Espagnol, vainqueur cette année à Marrakech de son premier titre.

/ATS