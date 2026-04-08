Alcaraz, Sinner et Zverev en quarts à Monte-Carlo

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont rallié les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo jeudi malgré la perte d'un set. Cela a été plus facile pour Alexander Zverev contre Zizou Bergs.

Le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz a dû passer par un troisième set pour s'imposer 6-1 4-6 6-3 contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 30). Le tenant du titre a commencé parfaitement en volant, sur un jeu blanc, le service de l'Argentin avant de prendre le premier set en 26 minutes.

Mais lors du second acte, Etcheverry s'est rebellé, breakant deux fois de suite pour mener 4-1, profitant de rares instants de doute de l'Espagnol. Alcaraz a repris un service pour revenir au contact, mais a fini par voir l'Argentin égaliser à une manche partout, la faute à une nouvelle faute directe, en plein filet.

Le Murcien de 22 ans a retrouvé de la constance en début de troisième set. Mais l'homme aux sept titres du Grand Chelem s'est encore montré frustré à quelques reprises, sur des erreurs peu habituelles, et a dû sauver une balle de débreak à 4-2. C'est finalement sur sa troisième balle de match, après 2h23 de combat, qu'il s'est imposé grâce à un service gagnant.

Il affrontera en quarts le Kazakh de 28 ans Alexander Bublik (ATP 11), qui a défait le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 13) en deux sets, 6-2 7-5.

Sinner aussi chahuté

Jannik Sinner (ATP 2) a aussi cédé un set face à Tomas Machac (ATP 53) avant de le battre 6-1 6-7 (3/7) 6-3. Double demi-finaliste en 2023 et 2024 et absent de l'édition 2025 à cause d'une suspension pour dopage, Sinner affrontera Félix Auger-Aliassime (ATP 7) pour retrouver le dernier carré à Monaco.

Le Canadien a profité de l'abandon du Norvégien Casper Ruud (ATP 12), qui a jeté l'éponge alors que son adversaire menait 7-5 2-2 pour rallier les quarts pour la première fois de sa carrière en Principauté.

Zverev face à Fonseca

Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est quant à lui imposé face au Belge Zizou Bergs (ATP 47) 6-2 7-5 en 1h43 et affrontera Joao Fonseca (ATP 40), vainqueur du tournoi de Bâle en octobre 2025, en quarts de finale.

L'Allemand, double demi-finaliste du tournoi en 2018 et 2023, a concédé un jeu blanc sur son service alors qu'il avait l'occasion de conclure à 5-4 en 2e manche, avant de resserrer sa garde.

Auparavant, le droitier de 19 ans est devenu le plus jeune quart de finaliste du tournoi depuis 2005, après sa victoire impressionnante face à Mario Berrettini 6-3 6-2 en seulement 1h13.

La pépite brésilienne a mis fin au parcours de l'Italien (ATP 90, ancien no 6), qui n'avait pourtant perdu aucun jeu lors de ses deux premiers tours, profitant de l'abandon de Roberto Bautista Agut à 4-0 au premier tour puis infligeant le premier 6-0 6-0 de sa carrière à Daniil Medvedev.

/ATS