Alcaraz déjoue le piège Opelka en trois sets

Carlos Alcaraz a maîtrisé son sujet lundi soir pour son 1er tour de l'US Open. Le no 2 mondial s'est sorti en trois sets du piège tendu par Reilly Opelka (ATP 67).

En quête d'un sixième titre majeur, Carlos Alcaraz (22 ans) s'est imposé 6-4 7-5 6-4 en un peu plus de deux heures face au géant américain (2m11). Il a certes essuyé 14 aces, mais a également vu son adversaire commettre 9 doubles fautes au total.

L'Espagnol, détrôné par son grand rival Jannik Sinner en finale à Wimbledon, a très vite trouvé son rythme à la relance. Après avoir manqué une balle de break dans le premier jeu, il s'est emparé une première fois du service de Reilly Opelka à 2-2. Il s'est procuré pas moins de 11 balles de break au total.

Appliqué de bout en bout, Carlos Alcaraz s'est contenté d'un break dans chaque manche pour faire la différence. Vainqueur de son premier Grand Chelem à New York en 2022, un titre qui avait fait de lui le plus jeune no 1 mondial de l'histoire, Alcaraz aura pour prochain adversaire l'Italien Mattia Bellucci (ATP 65).

/ATS