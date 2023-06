Alcaraz éteint Musetti et file en quarts de finale

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz, principal favori de Roland-Garros avec Novak Djokovic, a éteint le talentueux Italien Lorenzo Musetti (18e), autre visage de la nouvelle génération, 6-3 6-2 6-2.

Qualifié pour les quarts de finale, Alcaraz (20 ans) égale son meilleur résultat sur la terre battue parisienne. Il y avait été stoppé par Alexander Zverev, alors dans le top 5 mondial, il y a un an.

Pour une place dans le dernier carré, le jeune Espagnol affrontera soit le Grec Stefanos Tsitsipas, no 5 mondial, soit l'Autrichien Sebastian Ofner (118e).

Alcaraz et Djokovic ne sont plus qu'à une victoire chacun de donner vie pour de bon en demi-finales au choc anticipé dès le tirage au sort.

Le duel attendu dimanche entre deux des visages de la nouvelle génération du tennis mondial a, lui, finalement tourné court rapidement.

En tout début de partie, Alcaraz a bien été bousculé et Musetti inspiré, mais ça n'a duré que quelques minutes. Le temps pour l'Italien de mener 2-0, et c'est tout.

'Carlitos' est immédiatement revenu à hauteur, puis il s'est mis à avoir réponse à tout ou presque et n'a pas laissé respirer Musetti, vaincu en à peine plus de deux heures.

Son bilan étincelant de 42 coups gagnants contre seulement 23 fautes directes en dit long sur la qualité de jeu du protégé de Juan Carlos Ferrero dimanche.

En l'absence de Nadal, victime d'une blessure musculaire tenace et hors circuit pour une durée indéterminée, Alcaraz, devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire en septembre dernier dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem, à l'US Open, fait figure de principal prétendant au trophée à Paris avec Djokovic.

Personne n'a gagné plus de matches sur terre battue que lui en 2023: désormais 24 sur 26 joués. Ce qui lui vaut trois titres sur ocre: Buenos Aires, Barcelone, et surtout Madrid, plus une finale à Rio.

/ATS