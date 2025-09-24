Alcaraz passe au 2e tour mais se blesse à la cheville gauche

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié jeudi pour le deuxième tour de l'ATP 500 de Tokyo. Ceci malgré une blessure à la cheville gauche contractée en début de match contre Sebastian Baez (41e).

Vainqueur 6-4 6-2 contre l'Argentin, Alcaraz jouera au deuxième tour face au Chilien Alejandro Tabilo (72e) ou au Belge Zizou Bergs (45e).

Contre Baez, le Murcien de 22 ans s'est fait mal à la cheville gauche dans le cinquième jeu du match, en démarrant une course vers l'avant. Alcaraz a boitillé quelques mètres avant de se coucher sur le court, grimaçant de douleur.

Après un temps mort médical durant lequel il s'est fait bander la cheville gauche, le no 1 mondial est revenu sur le court et a pris le service de son adversaire à quatre jeux partout (5-4).

Le jeu a alors une nouvelle fois été interrompu par la pluie, qui a décidé les organisateurs du tournoi à fermer le toit du Central. A son retour sur le court, Alcaraz a conclu la première manche sans difficulté et survolé le reste de la partie.

Il dispute à Tokyo son premier tournoi officiel depuis son sixième sacre en Grand Chelem, début septembre à l'US Open. Alcaraz a entre-temps participé à un tournoi non officiel à San Francisco, la Laver Cup, où il faisait partie de l'équipe européenne défaite par l'équipe 'Monde'.

Il doit participer à partir du 1er octobre au Masters 1000 de Shanghai, avant le Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) et les Finales ATP (9-16 décembre).

/ATS