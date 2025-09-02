Alcaraz rallie le dernier carré, toujours en trois sets

Encore vainqueur en trois sets, contre le Tchèque Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz (ATP 2) a gagné mardi sa place en demi-finales de l'US Open. Il pourrait retrouver Novak Djokovic (7e).

Le quintuple lauréat de tournois du Grand Chelem s'est imposé 6-4 6-2 6-4 contre le 21e mondial, qui disputait à 23 ans son deuxième quart de finale dans un tournoi majeur.

En quête à New York d'un retour sur le trône de no 1 mondial, Alcaraz défiera en demi-finales le vainqueur du dernier match programmé mardi sur le Central, qui opposera le finaliste sortant de l'US Open Taylor Fritz (4e) à Novak Djokovic.

Si le Serbe de 38 ans signe une onzième victoire en autant de duels contre l'Américain, il affrontera Alcaraz pour la première fois depuis l'Open d'Australie.

En janvier à Melbourne, le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem avait stoppé son cadet espagnol en quarts de finale, mais s'était blessé pendant le match. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche, Djokovic avait été contraint à l'abandon au bout d'un set en demi-finales.

En battant Lehecka, Alcaraz a signé sa onzième victoire de rang, deux semaines après son titre au Masters 1000 de Cincinnati. Le no 2 mondial n'a plus perdu avant la finale d'un tournoi depuis le Masters 1000 de Miami en mars, où il avait été éliminé au deuxième tour.

Lehecka, mené désormais 3-1 dans ses duels contre Alcaraz, est pour sa part assuré d'intégrer pour la première fois le top 20 dans le prochain classement ATP grâce à son parcours new-yorkais.

/ATS