Alcaraz rejoint le dernier carré à Indian Wells

Double tenant du titre, Carlos Alcaraz s'est hissé en demi-finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Le no 3 mondial a dominé l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 24) 6-3 7-6 (7/4) jeudi en quart.

Alors que les échanges étaient plutôt équilibrés, l'Espagnol a signé le break décisif de la première manche dans le huitième jeu, avant de conclure facilement sur son service. Mené 3-1 dans le second set, 'Carlitos' a réussi à revenir pour emmener son adversaire au tie-break, dans lequel il a été très bon, notamment au service.

Cette 16e victoire de suite à Indian Wells permettra à Carlos Alcaraz de défier samedi en demi-finale le Britannique Jack Draper (ATP 14). L'autre demi-finale masculine mettra aux prises le Russe Daniil Medvedev (ATP 6) et le Danois Holger Rune (ATP 13).

Alcaraz fait figure de grand favori du tournoi, notamment en l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner et après les éliminations précoces d'Alexander Zverez et de Novak Djokovic.

