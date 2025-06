Alcaraz remporte le Queen's en dominant Lehecka en finale

Deux semaines après sa victoire à Roland-Garros, Carlos Alcaraz a remporté le prestigieux tournoi sur gazon du Queen's à Londres. Il a battu en finale le Tchèque Jiri Lehecka (30e) 7-5 6-7 (5/7) 6-2.

L'Espagnol de 22 ans, no 2 mondial, est désormais complètement tourné vers Wimbledon (30 juin/13 juillet) où il arrivera en pleine confiance: sa finale au Queen's était sa cinquième consécutive sur le circuit, pour quatre victoires - Monte-Carlo, Rome, Roland-Garros et au Queen's - et une seule défaite, à Barcelone contre Holger Rune.

Dans une confrontation d'excellents serveurs, Alcaraz a converti dans la première manche l'unique balle de break des deux premières manches, à 5-5, pour s'imposer 7-5. Il a ensuite perdu la deuxième dans un tie-break ponctué d'échanges somptueux, avant de faire craquer son adversaire de 23 ans dans la troisième manche, où son pourcentage de premières balles a été exceptionnel (17/18, 94%).

/ATS