Alex de Minaur sur la route de Leandro Riedi

C’est bien le no 8 mondial Alex de Minaur qui se dressera lundi sur la route de Leandro Riedi (ATP 435) en huitième de finale de l’US Open.

Comme Riedi face à Kamil Majchrzak, l’Australien s’est imposé avant la limite devant Denis Altmaier (ATP 56). Touché à la jambe gauche, l’Allemand a abandonné après 3h02’ de jeu alors qu’il était mené 6-7 (7/9) 6-3 6-4 2-0. A la faveur de ce succès, Alex de Minaur atteint le stade des huitièmes de finale en Grand Chelem pour la huitième fois sur les neuf derniers tournois qu’il a disputés. Seuls Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont témoigné de la même constance.

Alex de Minaur et Leandro Riedi n’ont encore jamais été opposés par le passé. Face à un tel métronome, Leandro Riedi devra se présenter en pleine possession de ses moyens sur le plan physique pour avoir une chance de signer un... septième succès lors de cet US Open.

Auger-Aliassime sort Zverev

Demi-finaliste à Flushing Meadows, Felix Auger-Aliassime (ATP 27) a signé la 'perf' de la soirée. Le Canadien a battu en quatre sets, 4-6 7-6 89/7) 6-4 6-4, la tête de série no 3 Alexander Zverev. L’Allemand a galvaudé une balle de deux sets à rien dans le tie-break de la deuxième manche avant de perdre le fil de son tennis pour voir son rêve de remporter enfin un titre du Grand Chelem s’envoler encore plus.

/ATS