Andy Murray seule « star » en lice lundi

Avec Carlos Alcaraz sur le flanc et des Suisses en lice seulement à partir de mardi, les Swiss Indoors frappent ce lundi leurs trois coups. En douceur.

Andy Murray (ATP 39) sera la seule 'star' en lice lors de cette journée initiale. Triple vainqueur en Grand Chelem au même titre que Stan Wawrinka, l’Ecossais sera opposé aux alentours de 16.00 à l’Allemand Yannick Hanfmann (ATP 56). Stan Wawrinka (ATP 46), Dominic Stricker (ATP 90) et Leandro Riedi (ATP 159) joueront, pour leur part, mardi ou mercredi.

Stan Wawrinka et Dominic Stricker rencontreront deux qualifiés, le Russe Alexander Shevchenko (ATP 84) et le Libanais Benjamin Hassan (ATP 161). La tâche proposée à Leandro Riedi (ATP 159) sera bien plus relevée face au tenant du titre Felix Auger-Aliassime (ATP 17).

En l’absence de Carlos Alcaraz qui a dû renoncer à s’aligner en raison d’une gêne au dos, la réussite du tournoi sera en partie conditionnée par le parcours des trois joueurs suisses. Portés par un public prêt à s’enflammer, ils ont effectivement une très belle carte à jouer à la Halle St. Jacques.

/ATS