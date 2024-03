Angelique Kerber et Caroline Wozniacki de retour

Indian Wells offrira ce mardi en huitième de finale un choc entre deux mamans. Angelique Kerber (WTA 607) défiera, en effet, Caroline Wozniacki (WTA 204).

De retour sur les courts cette année après avoir donné naissance à une petite Liana, l’Allemande a battu 6-4 7-5 Veronika Kudermetova (no 19) pour confirmer de manière éclatante son succès au tour précédent sur la no 10 mondiale Jelena Ostapenko. Quant à la Danoise, revenue de deux maternités l’été dernier, elle s’est imposée 6-2 4-6 6-0 devant l’Américaine Katie Volynets (WTA 131).

Dans le simple messieurs, Jannik Sinner (no 3) a cueilli son 14e succès de l’année en 14 rencontres. L’Italien a battu 6-3 6-4 l’Allemand Jan-Lennard Struff (no 25). Il aura rendez-vous mardi avec la formidable première balle de service Ben Shelton (no 16).

/ATS