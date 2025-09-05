Anisimova rejoint Sabalenka en finale à New York

Amanda Anisimova (no 8) défiera Aryna Sabalenka (no 1) samedi en finale de l'US Open. L'Américaine ...
Anisimova rejoint Sabalenka en finale à New York

Anisimova rejoint Sabalenka en finale à New York

Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Amanda Anisimova (no 8) défiera Aryna Sabalenka (no 1) samedi en finale de l'US Open.

L'Américaine a rejoint la Bélarusse en battant Naomi Osaka (no 23) 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 6-3 en 2h55' dans la deuxième demi-finale jeudi soir.

Humiliée 6-0 6-0 par Iga Swiatek deux mois plus tôt en finale de Wimbledon, Amanda Anisimova bénéficie donc d'une deuxième opportunité de décrocher un premier titre du Grand Chelem. L'Américaine de 24 ans fera figure d'outsider face à la tenante du titre Aryna Sabalenka.

Mais Amanda Anisimova, qui a pris sa revanche sur Iga Swiatek en quart de finale à New York, aura un sacré coup à jouer. La pression sera tout d'abord plus forte sur les épaules d'Aryna Sabalenka, qui a accumulé les déceptions en Grand Chelem cette année (finales perdues à Melbourne et à Roland-Garros).

Amanda Anisimova peut, surtout, se targuer de posséder un bilan largement favorable face à la Bélarusse: elle mène 6-3 dans leur face-à-face. Leur dernier duel s'est justement déroulé en Grand Chelem, en demi-finale du dernier Wimbledon, où l'Américaine s'était imposée 6-4 4-6 6-4.

Jeudi soir, Amanda Anisimova a su attendre son heure face à l'ex-no 1 mondial Naomi Osaka. Après s'être retrouvée à trois points de la défaite à 7-6 6-5, elle a trouvé le relâchement nécessaire pour dominer le deuxième tie-break, et a très vite fait la différence dans la manche décisive en signant le break dès le quatrième jeu.

/ATS
 

Actualités suivantes

Riedi ne jouera pas face à l'Inde

Riedi ne jouera pas face à l'Inde

Tennis    Actualisé le 05.09.2025 - 06:41

Sabalenka de retour en finale à New York

Sabalenka de retour en finale à New York

Tennis    Actualisé le 05.09.2025 - 05:39

Björn Borg est atteint d'un cancer

Björn Borg est atteint d'un cancer

Tennis    Actualisé le 04.09.2025 - 20:10

Sinner sans pitié avec Musetti en quart de finale

Sinner sans pitié avec Musetti en quart de finale

Tennis    Actualisé le 04.09.2025 - 06:19

Articles les plus lus

Anisimova prend sa revanche sur Swiatek

Anisimova prend sa revanche sur Swiatek

Tennis    Actualisé le 04.09.2025 - 05:51

Sinner sans pitié avec Musetti en quart de finale

Sinner sans pitié avec Musetti en quart de finale

Tennis    Actualisé le 04.09.2025 - 06:19

Björn Borg est atteint d'un cancer

Björn Borg est atteint d'un cancer

Tennis    Actualisé le 04.09.2025 - 20:10

Sabalenka de retour en finale à New York

Sabalenka de retour en finale à New York

Tennis    Actualisé le 05.09.2025 - 05:39

Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez

Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez

Tennis    Actualisé le 03.09.2025 - 06:31

Anisimova prend sa revanche sur Swiatek

Anisimova prend sa revanche sur Swiatek

Tennis    Actualisé le 04.09.2025 - 05:51

Sinner sans pitié avec Musetti en quart de finale

Sinner sans pitié avec Musetti en quart de finale

Tennis    Actualisé le 04.09.2025 - 06:19

Björn Borg est atteint d'un cancer

Björn Borg est atteint d'un cancer

Tennis    Actualisé le 04.09.2025 - 20:10

Sabalenka en demi-finale sans jouer

Sabalenka en demi-finale sans jouer

Tennis    Actualisé le 03.09.2025 - 06:25

Djokovic bat Fritz et s'offre un choc contre Alcaraz en demie

Djokovic bat Fritz et s'offre un choc contre Alcaraz en demie

Tennis    Actualisé le 03.09.2025 - 06:27

Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez

Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez

Tennis    Actualisé le 03.09.2025 - 06:31

Anisimova prend sa revanche sur Swiatek

Anisimova prend sa revanche sur Swiatek

Tennis    Actualisé le 04.09.2025 - 05:51