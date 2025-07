Après Washington, Venus Williams invitée à Cincinnati

Venus Williams a reçu une invitation pour le WTA 1000 de Cincinnati (7-18 août). L'Américaine vient, à 45 ans, de remporter à Washington son premier match depuis près de deux ans.

'Une légende (...) en route vers Cincinnati', ont écrit les organisateurs du tournoi de Cincinnati sur le réseau social X, en commentaire d'une photo de l'aînée des soeurs Williams barrée de la mention 'wild card'.

Vingt-quatre heures plus tôt, Venus Williams était devenue la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à remporter un match sur le circuit WTA, plus de vingt ans après une autre légende, Martina Navratilova, à 47 ans en 2004.

Avant son retour gagnant à Washington, l'athlétique quadragénaire n'avait plus joué de match en simple depuis seize mois (mars 2024 à Miami). Elle n'en avait plus gagné depuis quasi deux ans, à Cincinnati justement en août 2023. Et, il y a un an, elle a subi une opération chirurgicale pour lui retirer des fibromes utérins, des tumeurs bénignes mais qui la faisaient souffrir depuis des dizaines d'années, une pathologie qu'elle a récemment révélée.

Le tournoi de Cincinnati est le dernier grand-rendez vous avant l'US Open (24 août-7 septembre). Le Grand Chelem new-yorkais a annoncé en début de semaine la participation inattendue de la championne américaine au tournoi de double mixte, qui va étrenner une formule revisitée, au côté de son compatriote Reilly Opelka.

/ATS