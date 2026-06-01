Arnaldi se qualifie en quarts au bout de la nuit

Matteo Arnaldi, 104e mondial, a surpris Frances Tiafoe (22e) en cinq manches (7-6 6-7 3-6 7-6 6-4) pour se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros au coeur de la nuit de lundi à mardi.

L'Italien a passé l'épaule en 5h26 après une bataille de tous les instants.

Frances Tiafoe a pourtant eu l'occasion de conclure au quatrième set en servant pour le gain du match à 5-4, après avoir déjà mené 4-1 service à suivre. Mais l'Américain a alors concéder le break, puis le jeu décisif. Poussé par de nombreux supporters italiens déchaînés dans les tribunes du court Suzanne-Lenglen, Matteo Arnaldi a quant à lui dû attendre sa troisième balle de match pour gagner grâce à un coup droit dans le filet de Tiafoe.

L'ancien 30e mondial en 2024 jouera contre son compatriote Matteo Berrettini en quart. C'est la première fois que trois Italiens, avec Flavio Cobolli, se retrouvent en quarts de finale d'un même tournoi du Grand Chelem. Alors même que le no 1 mondial italien Jannik Sinner s'est fait éliminer dès le 2e tour.

/ATS