Azarenka défiera Rybakina en demi-finale

Victoria Azarenka (no 24) défiera la championne de Wimbledon Elena Rybakina (no 22) jeudi en demi-finale de l'Open d'Australie. Elles se sont toutes deux imposées en deux sets en quarts de finale.

Victorieuse de ses deux trophées majeurs à Melbourne (2012 et 2013), Victoria Azarenka s'est imposée 6-4 6-1 mardi soir devant l'Américaine Jessica Pegula (no 3), qui devra donc encore patienter avant de disputer une première demi-finale de Grand Chelem. Elena Rybakina avait quant à elle dominé la championne de Roland-Garros 2017 Jelena Ostapenko (no 17) 6-2 6-4 plus tôt dans la journée.

Présente dans le dernier carré à Melbourne pour la première fois depuis son deuxième sacre, Victoria Azarenka (33 ans) aurait pu l'emporter plus rapidement encore. Elle a ainsi manqué six balles de double break à 3-0 puis deux balles de premier set à 5-2 avant de conclure cette manche sur sa cinquième opportunité. Jessica Pegula n'a en revanche jamais pu y croire au deuxième set.

Elena Rybakina - qui figurerait dans le top 10 si la WTA n'avait pas décidé de ne pas attribuer de points à Wimbledon en 2022 - a également fait forte impression en quart de finale. Auteure de 11 aces, la Kazakhe de 25 ans a ainsi effacé 7 des 8 balles de break auxquelles elle a fait face. Elle s'est emparée à quatre reprises du service d'une Jelena Ostapenko trop encline à pester contre les décisions du 'hawk-eye'.

Sortie dès le 2e tour l'an dernier dans cette première levée du Grand Chelem, Elena Rybakina jouera jeudi sa deuxième demi-finale majeure. Elle a remporté l'unique duel livré face à Victoria Azarenka, l'an dernier à Indian Wells.

