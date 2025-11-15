BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

La Suisse est déjà en difficulté dans les play-off de la Billie Jean King Cup à Cordoba. Elle ...
BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

Photo: KEYSTONE/GABRIEL MONNET

La Suisse est déjà en difficulté dans les play-off de la Billie Jean King Cup à Cordoba. Elle a perdu le premier simple face à la Slovaquie.

La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) s'est inclinée 7-5 6-2 face à Viktoria Hruncakova (WTA 226) dans le duel des deux numéros deux. Pourtant, la Suissesse a mené 5-1 avant de concéder la bagatelle de huit jeux consécutifs.

Le deuxième simple opposera Simona Waltert (WTA 86) et Rebecca Sramkova (WTA 74) avant le double. Les Suissesses affronteront ensuite l'Argentine dimanche.

/ATS
 

Actualités suivantes

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale

Tennis    Actualisé le 15.11.2025 - 16:45

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 22:57

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 22:19

Articles les plus lus

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 16:07

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 22:19

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Un 3e succès pour Sinner au Masters

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 22:57

Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur

Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur

Tennis    Actualisé le 12.11.2025 - 22:29

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 16:07

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Carlos Alcaraz assuré de terminer 2025 comme no 1 mondial

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 22:19

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tâche difficile pour les Suissesses en BJK Cup

Tennis    Actualisé le 14.11.2025 - 04:01

Masters ATP: Sinner réussit son entrée

Masters ATP: Sinner réussit son entrée

Tennis    Actualisé le 10.11.2025 - 22:27

Alcaraz renverse Fritz et cueille un 2e succès à Turin

Alcaraz renverse Fritz et cueille un 2e succès à Turin

Tennis    Actualisé le 11.11.2025 - 23:35

Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur

Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur

Tennis    Actualisé le 12.11.2025 - 22:29

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

De Minaur reprend espoir, Alcaraz en demi-finales

Tennis    Actualisé le 13.11.2025 - 16:07