Barbora Krejcikova déborde Jessica Pegula

La Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 13) a largement dominé l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) aux Masters WT à Ryad. Un succès 6-3 6-3 en un peu plus d'une heure.

Après cette deuxième défaite en deux matches, Pegula est d'ores et déjà éliminée de la course aux demi-finales.

Krejcikova a remporté le premier set 6-3 sur sa deuxième balle de break. Dans la deuxième manche, Pegula a été menée 2-0. Revenue, elle a concédé son service à 4-3 pour Krejcikova sur deux doubles fautes.

Krejcikova, qui avait déjà pris un set à Swiatek dimanche, a filé vers la victoire dans une partie qui n'aura duré que 69 minutes.

Dans la foulée de ce match, où la Tchèque a souvent pris le dessus sur l'Américaine par la puissance et la profondeur de ses coups, la Polonaise Iga Swiatek (no 2 mondiale) sera opposée dans le second simple de cette deuxième journée du groupe Orange à l'Américaine Coco Gauff (no 3).

Pour espérer récupérer son trône abandonné récemment à la Bélarusse Aryna Sabalenka, la Polonaise doit impérativement remporter ce tournoi de fin de saison.

