Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10

Belinda Bencic ne disputera finalement pas le tournoi d'Abou Dhabi, a annoncé la WTA. Malade ...
Photo: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH

Belinda Bencic ne disputera finalement pas le tournoi d'Abou Dhabi, a annoncé la WTA. Malade, la Saint-Galloise a déclaré forfait mercredi avant son 8e de finale contre la Britannique Sonay Kartal.

Exemptée de 1er tour, Bencic a été remplacée au pied levé par la 'lucky loser' mexicaine Renata Zarazua. En tant que tenante du titre, la Suissesse, actuellement classée 9e, va perdre de nombreux points ainsi que sa place dans le top 10 dans le prochain classement WTA.

Après un excellent début de saison, Bencic avait déjà connu une grosse déception à l'Open d'Australie, où elle a été éliminée dès le 2e tour.

/ATS
 

