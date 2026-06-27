Belinda Bencic dès midi lundi sur le gazon londonien

Seule parmi les représentants suisses à jouer lundi, Belinda Bencic affrontera l'invitée britannique ...
Belinda Bencic dès midi lundi sur le gazon londonien

Belinda Bencic dès midi lundi sur le gazon londonien

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Seule parmi les représentants suisses à jouer lundi, Belinda Bencic affrontera l'invitée britannique Mika Stojsavljevic dès 12h (heure suisse) au 1er tour à Wimbledon.

Tête de série no 11, la demi-finaliste de l'édition 2025 partira largement favorite face à cette joueuse de 17 ans classée 276e mondiale.

Sur le court central, le no 1 mondial Jannik Sinner ouvrira les feux dès 14h30 face au Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 51). Son homologue féminine Aryna Sabalenka en découdra ensuite avec la Serbe Teodora Kostovic (WTA 184), avant un dernier match, opposant le Serbe Novak Djokovic (no 7) au Chinois Yibing Wu (ATP 99).

/ATS
 

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