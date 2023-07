Belinda Bencic: peut-être un extraordianaire défi lundi

Belinda Bencic (no 14) disputera lundi un troisième huitième de finale à Wimbledon. Battue par Victoria Azarenka en 2015 et par Angelique Kerber en 2018, elle espère aller plus loin cette fois.

Le problème réside toutefois dans le nom de sa prochaine adversaire. Tout indique, en effet, que la Championne olympique sera opposée à la no 1 mondiale Iga Swiatek à condition, bien sûr, que cette dernière s'impose contre la Croate Petra Martic (no 30) ce vendredi. Même si la Polonaise n'évolue pas à Wimbledon sur sa meilleure surface, la tâche qui attend Belinda Bencic semble presque insurmontable. D'autant plus que les séquelles de sa blessure à l'épaule ne lui permettent pas de s'engager pleinement au service.

Cette gêne ne l'a pas empêché de survoler son troisième tour contre la no 2... polonaise Magda Linette (no 23). Belinda Bencic a battu 6-3 6-1 la demi-finaliste de l'Open d'Australie dans une rencontre beaucoup moins indécise que celle de la veille contre Danielle Collins qui s'était jouée dans le super tie-break du troisième set. Gagner vite et bien tranquillement après avoir dû tout de même écarter une balle de 2-0 au premier set est sans doute la meilleure chose qui pouvait arriver à Belinda Bencic. En attendant la suite...

/ATS