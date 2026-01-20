Belinda Bencic qualifiée pour le 2e tour à l'Open d'Australie

Belinda Bencic a passé le cap du premier tour de l'Open d'Australie mardi à Melbourne. La Saint-Galloise ...
Belinda Bencic qualifiée pour le 2e tour à l'Open d'Australie

Belinda Bencic qualifiée pour le 2e tour à l'Open d'Australie

Photo: KEYSTONE/AP/Aaron Favila

Belinda Bencic a passé le cap du premier tour de l'Open d'Australie mardi à Melbourne. La Saint-Galloise, dixième mondiale, a battu la Britannique Katie Boulter (WTA 113) en deux sets, 6-0 7-5.

La championne olympique de 2021 à Tokyo a livré un bon match pour rallier le 2e tour du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, où elle affrontera l'Australienne Daria Kasatkina (WTA 43) ou la Tchèque Nikola Bartunkova (WTA 126). Elle s'est imposée en 1h28' de jeu sur la Margaret Court Arena.

Après une première manche à sens unique, Bencic a tout de même dû s'employer pour éviter de disputer un troisième set. Alors qu'elle menait 4-3 sur son service, elle a vu la Britannique, encouragée par son compagnon australien Alex de Minaur, revenir à 5-5.

Mais la Saint-Galloise a serré sa garde avant de profiter d'un jeu de service manqué de Boulter pour reprendre les devants. Elle a finalement conclu sur sa deuxième balle de match.

Belinda Bencic poursuit donc sur la lancée de l'United Cup, où elle a remporté cinq simples de suite dont certaines victoires de prestige face à Jasmine Paolini (WTA 8), Elise Mertens (WTA 21) et Iga Swiatek (WTA 2). L'excellence de sa forme fait de la Suissesse l'une des principales outsiders à la victoire finale à Melbourne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sinner vainqueur sur abandon au 1er tour de l'Open d'Australie

Sinner vainqueur sur abandon au 1er tour de l'Open d'Australie

Tennis    Actualisé le 20.01.2026 - 10:53

Golubic battue au 1er tour à Melbourne

Golubic battue au 1er tour à Melbourne

Tennis    Actualisé le 20.01.2026 - 05:48

Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne

Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne

Tennis    Actualisé le 20.01.2026 - 04:07

Djokovic impérial pour son entrée en lice

Djokovic impérial pour son entrée en lice

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 14:00

Articles les plus lus

La Suisse face à la Tchéquie en qualifications

La Suisse face à la Tchéquie en qualifications

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 13:42

Djokovic impérial pour son entrée en lice

Djokovic impérial pour son entrée en lice

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 14:00

Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne

Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne

Tennis    Actualisé le 20.01.2026 - 04:07

Golubic battue au 1er tour à Melbourne

Golubic battue au 1er tour à Melbourne

Tennis    Actualisé le 20.01.2026 - 05:48

Swiatek bataille pour passer le 1er tour

Swiatek bataille pour passer le 1er tour

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 12:36

La Suisse face à la Tchéquie en qualifications

La Suisse face à la Tchéquie en qualifications

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 13:42

Djokovic impérial pour son entrée en lice

Djokovic impérial pour son entrée en lice

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 14:00

Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne

Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne

Tennis    Actualisé le 20.01.2026 - 04:07

Waltert subit la loi d'Anisimova

Waltert subit la loi d'Anisimova

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 06:06

Wawrinka passe le 1er tour à Melbourne

Wawrinka passe le 1er tour à Melbourne

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 11:33

Swiatek bataille pour passer le 1er tour

Swiatek bataille pour passer le 1er tour

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 12:36

La Suisse face à la Tchéquie en qualifications

La Suisse face à la Tchéquie en qualifications

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 13:42