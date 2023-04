Belinda Bencic se sépare de son entraîneur

La collaboration de Belinda Bencic avec l'entraîneur russe Dmitry Tursunov a pris fin après cinq mois, a annoncé l'agent de la Saint-Galloise.

Les chemins de Belinda Bencic et de son entraîneur russe Dmitry Tursunov se séparent à nouveau après cinq mois de collaboration. L'information a été confirmée par le manager de la joueuse, Marijn Bal, à 'CH Media'.

Leur partenariat avait démarré de manière prometteuse avec le meilleur début de saison réussi par Bencic: victoire au tournoi d'Adelaide, retour dans le top 10, huitième de finale à l'Open d'Australie et victoire à Abou Dhabi. La championne olympique, âgée de 26 ans, a toutefois connu un creux durant sa tournée nord-américaine.

'Après Miami, Belinda et Dmitry n'avaient plus la même vision concernant la suite. Il en a résulté leur séparation d'un commun accord', a confié Bal. La joueuse saint-galloise joue actuellement sans entraîneur au tournoi sur terre battue de Charleston. Avec un certain succès, puisqu'elle disputera dans la nuit de samedi à dimanche une demi-finale face à la No 3 mondiale, Jessica Pegula.

Au cours des six dernières années, six coaches différents ont entraîné l'ancienne No 4 mondiale. Tursunov avait été engagé principalement dans le but de réussir un tour de force lors d'un tournoi du Grand Chelem. Au cours des dernières années, Bencic avait toujours été éliminée de ces grands rendez-vous par une joueuse moins bien classée qu'elle.

/ATS