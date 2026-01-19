Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne

Outsider du tableau féminin, Belinda Bencic entame l'Open d'Australie 2026 mardi.

La St-Galloise affrontera Katie Boulter, 113e joueuse mondiale, dès 9h heure suisse dans le premier match programmé en session de nuit sur la Margaret Court Arena.

Belinda Bencic a remporté ses deux premiers duels livrés face à la Britannique, le plus récent remontant toutefois au mois de septembre 2022. Tous les voyants sont au vert pour la championne olympique de Tokyo 2021, qui a gagné ses cinq matches de simple dans la récente United Cup dont elle a été désignée 'MVP'.

Katie Boulter n'affiche en revanche pas la grande forme. La fiancée du no 6 mondial, l'Australien Alex De Minaur, reste ainsi sur une défaite face à la 182e joueuse mondiale Elizabeth Mandlik dans l'exhibition de Kooyong la semaine dernière.

/ATS