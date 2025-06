Bencic avec Zverev lors d'un double mixte royal à l'US Open

Belinda Bencic fera la paire avec Alexander Zverev en double mixte à l'US Open. De nombreuses autres stars seront associées lors de ce tournoi qui se déroulera durant la semaine dédiée aux qualifs.

La Suissesse et l'Allemand, tous deux champions olympiques de Tokyo en 2021, figurent dans la liste des duos annoncés mardi par les organisateurs. Le numéro 1 mondial Jannik Sinner jouera avec Emma Navarro, tandis que la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s'alignera avec Grigor Dimitrov.

Parmi les autres paires prestigieuses, on retrouve Olga Danilovic et Novak Djokovic, Iga Swiatek et Casper Ruud, Naomi Osaka et Nick Kyrgios ou encore Emma Raducanu et Carlos Alcaraz

Contrairement aux années précédentes où le tournoi de double mixte, nettement moins suivi que les matches de simple, se déroulait durant la dernière semaine de l'US Open, l'épreuve aura cette fois lieu sur deux jours, les 19 et 20 août, au début de la semaine des qualifications.

Seules 8 qualifiées

Parmi les seize équipes dévoilées mardi sur le site du dernier Grand Chelem de la saison, on compte neuf des dix premières joueuses mondiales et autant de membres du top 10 masculin, seuls Coco Gauff (WTA 2) chez les dames et Holger Rune (ATP 9) chez les messieurs manquant à l'appel.

Si seize équipes se sont inscrites, seules les huit mieux classées à la date du 28 juillet intégreront directement le tableau final (le classement combiné en simple fait foi). Les huit places restantes seront attribuées via des invitations. La paire qui l'emportera se partagera 1 million de dollars.

/ATS