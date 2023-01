Bencic battue par Swiatek à Brisbane

La Suisse est menée 1-0 par la Pologne lundi à Brisbane, dans une partie dont le vainqueur se qualifiera pour la phase à élimination directe de la United Cup.

Belinda Bencic (WTA 12) a logiquement subi la loi d'Iga Swiatek dans le match d'ouverture.

La St-Galloise s'est inclinée 6-3 7-6 (7/3) après 2h01' de jeu devant le no 1 mondial, vainqueur de Roland-Garros et de l'US Open l'an dernier. Elle a offert une superbe résistance et n'a pas grand-chose à se reprocher, Iga Swiatek ayant livré un grand match dans la Pat Rafter Arena.

Belinda Bencic a trouvé les ressources pour effacer un break de retard dans les deux manches, revenant de 1-4 à 3-4 dans la première et de 3-5 à 5-5 dans la seconde. La championne olympique a même mené 6-5 dans le deuxième set. Mais Iga Swiatek a su à chaque fois élever son niveau de jeu dans le 'money time'.

Le deuxième match de cette rencontre décisive dans le groupe B oppose Marc-Andrea Hüsler (ATP 56) à Daniel Michalski (ATP 260). Les débats reprendront ensuite mardi, avec un choc entre Stan Wawrinka et Hubert Hurkacz, un duel Jil Teichmann - Magda Linette puis un double mixte.

