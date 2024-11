Bencic de retour en simple, la Suisse favorite

La Suisse part favorite à Bienne dans le barrage de la Billie Jean King Cup contre la Serbie pour le maintien dans le groupe mondial I. Vendredi, Golubic et Bencic joueront les deux premiers simples.

Cela fait presque exactement deux ans que Belinda Bencic n'avait plus représenté la Suisse en compétition par équipes. La dernière fois c'était pour enlever le point décisif pour le titre mondial contre l'Australienne Ajla Tomljanovic à Glasgow. Elle réintègre l'équipe aujourd'hui en tant que jeune maman et a reçu immédiatement le soutien du capitaine Heinz Günthardt qui l'a sélectionnée pour être la première sur le terrain en simple.

Lors de son retour à l'entraînement, la Saint-Galloise de 27 ans a convaincu et ainsi mérité sa nomination. Après ses deux premiers tournois depuis plus d'un an au niveau ITF à Hambourg et au Luxembourg, elle est encore - ou à nouveau - numéro 913 mondiale. Le duel avec la leader de l'équipe serbe Lola Radivojevic (WTA 181), de huit ans sa cadette, devrait être le point fort de la première journée.

'Quand Belinda a frappé ses premières balles, on a vu qu'elle n'avait rien perdu de son tennis, a expliqué Günthardt. Elle n'est peut-être pas aussi rapide que si elle était en pleine forme, mais elle est en forme et c'est une excellente joueuse de tennis. C'est pourquoi je ne pouvais pas me passer d'elle.'

Golubic en confiance

Viktorija Golubic (WTA 108) entrera en scène juste après et sera clairement la favorite contre Mia Ristic (WTA 394), surtout après sa deuxième victoire dans un tournoi WTA il y a à peine deux semaines en Chine. 'Viktorija a ramené beaucoup de confiance de Chine et a été un pilier de notre équipe ces dernières années, analyse le sélectionneur. C'est aussi pour cette raison que j'ai su relativement tôt qui allait disputer les premiers simples.'

Les Serbes ont perdu une grande partie de leur lustre d'antan avec les retraites des deux anciennes numéros unes mondiales, Ana Ivanovic et Jelena Jankovic. Le duo n'avait échoué qu'en finale de la Fed Cup en 2012. Sans sa seule joueuse du top 100, Olga Danilovic, absente pour des raisons non précisées, aucune joueuse serbe sélectionnée n'a plus de 21 ans.

'Je ne sais pratiquement rien d'elles, a d'ailleurs admis Heinz Günthardt en début de semaine. Mais le classement ne fait pas gagner de points.' C'est pour cette raison qu'il a attentivement suivi les entraînements. Cela ne change toutefois rien à la situation et au fait que son équipe est favorite. Tout autre résultat que le maintien de la Suisse dans le groupe mondial I serait une grande déception.

Pour les simples de samedi, les quatre mêmes joueuses sont pour l'instant inscrites. Pour le double final, Jil Teichmann et Bencic sont pour l'instant annoncées face à Katarina Jokic et Anja Stankovic. Simona Waltert et Céline Naef pourraient entrer en jeu samedi en cas d'éventuels changements.

/ATS