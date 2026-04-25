Bencic échoue en 8es de finale, malgré une belle résistance

Belinda Bencic (WTA 12) a échoué dès les 8es de finale du WTA 1000 de Madrid lundi. La St-Galloise a subi la loi de Hailey Baptiste, 32e joueuse mondiale, après plus de 2h40 de lutte.

Demi-finaliste en 2019 sur la terre battue de la capitale espagnole, Belinda Bencic s'est inclinée 6-1 6-7 (14/16) 6-3 devant l'Américaine de 24 ans. Elle a eu le mérite de ne rien lâcher face à une joueuse qui avait sorti Jasmine Paolini (WTA 9) au tour précédent.

Impuissante dans une première manche qui n'a duré que 25 minutes, la championne olympique 2021 est revenue de très loin avant d'égaliser à un set partout sur sa... sixième opportunité. Elle a ainsi effacé pas moins de six balles de match dans la deuxième manche, dont cinq au cours d'un tie-break au scénario complètement fou.

Mais Belinda Bencic n'est pas parvenue à poursuivre sur sa lancée face à la quart de finaliste du récent WTA 1000 de Miami. Elle a concédé son quatrième break de la journée dans le sixième jeu du set décisif. Et Hailey Baptiste, qui avait bénéficié d'une première occasion de conclure à 6-1 6-5 sur son engagement, n'a cette fois-ci pas tremblé au moment de classer l'affaire sur son service.

/ATS