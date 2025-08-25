Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open

Deux Suisses au moins joueront le 2e tour de l'US Open.

Belinda Bencic a dominé la Chinoise Zhang Shuai 6-3 6-3 dimanche au 1er tour, alors que Jérôme Kym a signé des débuts victorieux en Grand Chelem en battant l'Américain Ethan Quinn 6-3 6-2 3-6 7-6 (7/5).

Tête de série no 16 du tableau féminin, Belinda Bencic (WTA 19) a livré la marchandise sur le 'Stadium 17' de Flushing Meadows. La demi-finaliste de Wimbledon n'a perdu qu'une seule fois son service, dans le deuxième jeu du match, écartant les huit autres balles de break auxquelles elle a fait face.

La St-Galloise, qui s'est emparée quant à elle à quatre reprises du service de la qualifiée Zhang Shuai (WTA 113, ex-no 22 mondial), a mis moins de 90 minutes pour décrocher son ticket pour le 2e tour. Elle y affrontera l'Américaine Ann Li (WTA 69), finaliste à Cleveland samedi, ou la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 38).

Jérôme Kym (ATP 175), qui défiera quant à lui Brandon Nakashima (no 30) au 2e tour, a cueilli dimanche son quatrième succès d'affilée à New York après les trois obtenus en qualifications. L'Argovien, qui jouait son premier match dans le tableau principal d'un Majeur, a eu besoin de 2h52' pour vaincre la résistance d'Ethan Quinn (ATP 84).

Intouchable dans les deux premiers sets, au cours desquels il n'a pas dû faire face à la moindre balle de break, Jérôme Kym (22 ans) a connu un certain relâchement dans la troisième manche. Mais il a su serrer sa garde dans le 'money time' du quatrième set, concluant cette partie en claquant un ace sur sa première balle de match.

/ATS