Bencic face à la Belge Elise Mertens au 3e tour

Belinda Bencic (WTA 12) affrontera Elise Mertens (WTA 21) lundi au 3e tour du WTA 1000 d'Indian ...
Bencic face à la Belge Elise Mertens au 3e tour

Bencic face à la Belge Elise Mertens au 3e tour

Photo: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER

Belinda Bencic (WTA 12) affrontera Elise Mertens (WTA 21) lundi au 3e tour du WTA 1000 d'Indian Wells. Il s'agira du troisième duel entre la St-Galloise et la Belge.

Facile vainqueure (6-3 6-2) de l'Australienne Storm Hunter (WTA 234) samedi pour son entrée en lice dans le désert californien, Belinda Bencic reste sur un succès face à Elise Mertens. La championne olympique avait battu la Belge 6-3 4-6 7-6 (7/0) en janvier dans le cadre de la United Cup.

Belinda Bencic, qui s'était inclinée 6-2 6-1 devant Elise Mertens lors de leur premier face-à-face en 2021 à l'Open d'Australie, avait sorti le grand jeu lors de la United Cup en gagnant ses cinq matches de simple. Elle a marqué le pas au cours des dernières semaines, et espère se relancer pleinement à Indian Wells où elle avait atteint le dernier carré en 2019 et les quarts de finale l'an dernier.

/ATS
 

