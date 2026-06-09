Bencic fait l'impasse sur les tournois du Queen's et de Berlin

Belinda Bencic va manquer deux tournois sur gazon, à savoir les WTA 500 au Queen's et à Berlin ...
Bencic fait l'impasse sur les tournois du Queen's et de Berlin

Bencic fait l'impasse sur les tournois du Queen's et de Berlin

Photo: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ

Belinda Bencic va manquer deux tournois sur gazon, à savoir les WTA 500 au Queen's et à Berlin. La St-Galloise l'a annoncé ce mercredi, déclarant souffrir d'une 'légère blessure à la cheville droite'.

A Londres, Bencic était tête de série no 4 et aurait dû affronter la Britannique Harriet Dart ce jeudi. Elle devait ensuite enchaîner la semaine prochaine avec le tournoi disputé dans la capitale allemande.

L'objectif principal de la 11e joueuse au classement mondial est désormais de se reposer et de retrouver l'ensemble de ses moyens avant le début du tournoi du Grand Chelem à Wimbledon le 29 juin. En 2025, la Suissesse avait atteint les demi-finales du tournoi londonien.

/ATS
 

Actualités suivantes

Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Tennis    Actualisé le 09.06.2026 - 21:31

Federer disputera une exhibition à New York

Federer disputera une exhibition à New York

Tennis    Actualisé le 08.06.2026 - 17:25

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 20:09

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 19:15

Articles les plus lus

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 04:03

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 19:15

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 20:09

Federer disputera une exhibition à New York

Federer disputera une exhibition à New York

Tennis    Actualisé le 08.06.2026 - 17:25

« Je veux revivre tout ça une 2e fois », lance Andreeva

« Je veux revivre tout ça une 2e fois », lance Andreeva

Tennis    Actualisé le 06.06.2026 - 21:21

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 04:03

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 19:15

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 20:09

Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre

Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre

Tennis    Actualisé le 06.06.2026 - 04:03

Un premier Grand Chelem pour Andreeva

Un premier Grand Chelem pour Andreeva

Tennis    Actualisé le 06.06.2026 - 16:55

« Je veux revivre tout ça une 2e fois », lance Andreeva

« Je veux revivre tout ça une 2e fois », lance Andreeva

Tennis    Actualisé le 06.06.2026 - 21:21

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 04:03