Bencic file en 16es de finale à Wimbledon

Belinda Bencic (WTA 11) jouera les 16es de finale de Wimbledon. La St-Galloise, demi-finaliste ...
Bencic file en 16es de finale à Wimbledon

Bencic file en 16es de finale à Wimbledon

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Belinda Bencic (WTA 11) jouera les 16es de finale de Wimbledon. La St-Galloise, demi-finaliste l'an dernier sur le gazon londonien, a dominé la Chinoise Wang Xinyu (WTA 39) 7-5 6-0 au 2e tour.

La championne olympique 2021 a rendu une copie d'excellente facture sur le court no 3 de Church Road. Elle a certes été accrochée dans le premier set, jusqu'à 5-5 tout du moins. Mais elle n'a perdu que trois points sur son service dans cette manche initiale.

Belinda Bencic a élevé le curseur au meilleur des moments pour s'éviter toute mauvaise surprise. Elle a ainsi remporté les huit derniers jeux du match, signant quatre breaks au passage pour s'imposer en 73 minutes seulement.

La St-Galloise de 29 ans - qui arborait un imposant bandage sous la cuisse gauche - a tout de même dû faire face à deux balles de break, à 4-0 15/40 dans la deuxième manche. Mais elle a écarté le danger avec brio, et n'a lâche au total que huit points sur son engagement.

Belinda Bencic affrontera vendredi au 3e tour Anna Kalinskaya (WTA 20). Elle mène 4-1 dans son face-à-face avec la Russe, qu'elle a notamment battue à deux reprises sur herbe en 2022. Mais elle reste sur une défaite, subie sur la terre battue de Rome en mai dernier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les nos 1 mondiaux passent au 3e tour à Wimbledon

Les nos 1 mondiaux passent au 3e tour à Wimbledon

Tennis    Actualisé le 01.07.2026 - 17:17

Serena Williams touchée à un genou, selon son entourage

Serena Williams touchée à un genou, selon son entourage

Tennis    Actualisé le 01.07.2026 - 15:53

Wawrinka se bat comme un lion mais s'incline au premier tour

Wawrinka se bat comme un lion mais s'incline au premier tour

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 23:25

Serena Williams battue au 1er tour à 44 ans

Serena Williams battue au 1er tour à 44 ans

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 23:21

Articles les plus lus

Waltert, un petit tour et puis s'en va

Waltert, un petit tour et puis s'en va

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 21:48

Serena Williams battue au 1er tour à 44 ans

Serena Williams battue au 1er tour à 44 ans

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 23:21

Wawrinka se bat comme un lion mais s'incline au premier tour

Wawrinka se bat comme un lion mais s'incline au premier tour

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 23:25

Serena Williams touchée à un genou, selon son entourage

Serena Williams touchée à un genou, selon son entourage

Tennis    Actualisé le 01.07.2026 - 15:53

Viktorija Golubic qualifiée pour le 2e tour

Viktorija Golubic qualifiée pour le 2e tour

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 20:49

Waltert, un petit tour et puis s'en va

Waltert, un petit tour et puis s'en va

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 21:48

Serena Williams battue au 1er tour à 44 ans

Serena Williams battue au 1er tour à 44 ans

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 23:21

Wawrinka se bat comme un lion mais s'incline au premier tour

Wawrinka se bat comme un lion mais s'incline au premier tour

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 23:25

Wimbledon: Djokovic s'en sort en quatre sets au premier tour

Wimbledon: Djokovic s'en sort en quatre sets au premier tour

Tennis    Actualisé le 29.06.2026 - 23:33

Wawrinka sur le court no 1 mardi à Londres

Wawrinka sur le court no 1 mardi à Londres

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 04:07

Viktorija Golubic qualifiée pour le 2e tour

Viktorija Golubic qualifiée pour le 2e tour

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 20:49

Waltert, un petit tour et puis s'en va

Waltert, un petit tour et puis s'en va

Tennis    Actualisé le 30.06.2026 - 21:48