Bencic forfait à la dernière minute

Ce n'est pas à Guadalajara que Belinda Bencic (WTA 15) marquera de précieux points dans la course au Masters. La St-Galloise a déclaré forfait juste avant son entrée en lice dans le WTA 1000 mexicain.

La championne olympique de simple a renoncé en raison de troubles gastro-intestinaux, selon le site de la WTA. Tête de série no 5 du tableau, elle devait affronter la gauchère américaine Taylor Townsend (WTA 101), qu'elle avait battue en finale chez les juniors à Wimbledon en 2013, au 2e tour lundi en 'night session'.

Ce forfait n'arrange évidemment pas les affaires de Belinda Bencic, dont le prochain tournoi est prévu la semaine prochaine à Tokyo. La St-Galloise, qui vise une place dans le top 8 de la Race synonyme de ticket pour le Masters de Cancun (29.10-5.11), est pour l'heure 11e du classement 2023 avec plus de 600 points de retard sur la 8e Ons Jabeur et plus de 1000 sur la 7e Karolina Muchova.

/ATS