Bencic ne verra pas la Chine

Belinda Bencic ne prendra pas part aux tournois en Chine en raison d'une intoxication alimentaire. La Saint-Galloise ne pourra par conséquence pas se qualifier pour le Masters féminin.

Belinda Bencic aurait mieux fait de ne pas aller au Mexique. Avant le tournoi de Guadalajara, la championne olympique a contracté une forte intoxication alimentaire. La 15e joueuse mondiale a non seulement dû déclarer forfait au Mexique, mais également pour le tournoi WTA 1000 de Pékin en cours, pourtant obligatoire. Elle ne pourra pas non plus participer au tournoi de Zhengzhou la semaine prochaine.

Il est clair que Bencic ne pourra pas atteindre son objectif déclaré, à savoir la finale WTA des huit meilleures. On ne sait pas pour l'instant si la joueuse de 26 ans pourra encore disputer un tournoi avant le tournoi final de la Billie Jean King Cup du 7 au 12 novembre, où la Suisse est tenante du titre.

'Elle a été malade pendant dix jours et a perdu une bonne partie de son énergie, a fait savoir son management à la demande de Keystone-ATS. Les tournois chinois arrivent trop tôt.'

/ATS