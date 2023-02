Bencic, usée, est éliminée en huitièmes de finale

Belinda Bencic a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi WTA 100 de Dubaï. La Saint-Galloise, tête de série no 8, s'est inclinée face à la Tchèque Karolina Muchova (WTA 112) 1-6 4-6 en 1h20'.

Belinda Bencic n'est pas surhumaine. Au lendemain de son marathon contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk qui a duré près de trois heures et demie, la Saint-Galloise n'avait plus l'énergie nécessaire pour battre Muchova dans son troisième duel contre la Tchèque. Certes, Bencic a lutté au deuxième set après avoir annulé un break, mais la perte de son service pour le 4-5 a été décisive. Même sa première balle n'était plus aussi efficace que lors des dernières semaines, quand Bencic a remporté les tournois d'Adelaïde et d'Abou Dhabi.

Son bilan depuis le début de l'année lui permet d'afficher quinze victoires pour désormais trois défaites. Avant Muchova, la Suisssesse s'était inclinée face à la Polonaise Iga Swiatek à Brisbane et à la Bélarusse Aryna Sabalenka à l'Open d'Australie.

/ATS