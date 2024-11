« Blessé », Novak Djokovic renonce aux Masters ATP

Novak Djokovic ne sera pas à Turin pour défendre son titre: le Serbe, septuple vainqueur du Masters, a annoncé qu'il renonçait à disputer l'épreuve qui réunit les 8 meilleurs joueurs de l'année.

'C'est un honneur de se qualifier pour disputer les Masters ATP à Turin (10-17 nobembre) et je me faisais une joie d'y être, mais en raison d'une blessure, je ne jouerai pas la semaine prochaine', a-t-il écrit sur son compte Instagram. 'Toutes mes excuses à ceux qui avaient prévu de venir me voir. Je souhaite à tous les joueurs un bon tournoi, à bientôt', a ajouté le double tenant du titre, âgé de 37 ans.

S'il ne précise pas la nature de sa blessure, le forfait de Djokovic n'est pas une surprise. L'ancien no 1 mondial, désormais 5e au classement ATP, avait déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris et avait laissé entendre précédemment que sa saison était terminée.

S'il occupe la 6e place de 'The Race', le classement annuel de l'ATP qui détermine les huit participants aux Masters, sa saison 2024 a été compliquée. Il n'a gagné aucun titre ATP cette année, une première depuis 2006, et s'est retrouvé dans l'ombre de l'Italien Jannik Sinner et de l'Espagnol Carlos Alcaraz. 'Nole' a toutefois sauvé son année en remportant le titre olympique à Paris en simple, le seul qui manquait à son immense palmarès où figurent 24 titres du Grand Chelem.

Son forfait met fin au suspense sur les noms des trois derniers participants aux Masters 2024: outre Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Taylor Fritz, déjà assurés d'y participer, Casper Ruud, Alex de Minaur et Andrey Rublev ont maintenant leur billet en poche pour le dernier tournoi de la saison.

/ATS