Carlos Alcaraz expéditif, Arthur Cazaux étincelant

Carlos Alcaraz disputera pour la première fois les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Le no 2 mondial n’est resté que 66 minutes sur le court pour vaincre Juncheng Shang (ATP 140).

Le Chinois de 18 ans a abandonné alors qu’il était mené 6-1 6-1 1-0. Lundi, Carlos Alcaraz trouvera face à lui un véritable 'miraculé' en la personne de Miomir Kecmanovic (ATP 60). Le Serbe a, en effet, écarté à deux reprises... deux balles de match, jeudi contre Jan-Lennard Struff (no 24) et samedi face à Tommy Paul (no 14), le demi-finaliste de l’an dernier.

A notre aussi la qualification d’Arthur Cazaux (ATP 122). Au surlendemain de son exploit contre le no 8 mondial Holger Rune, le Français a battu 6-3 6-3 6-1 le Néerlandais Tallon Griekspoor (no 28). Euphorique, celui qui a rappelé que son cœur bat pour le Montpellier-Hérault de Becir Omeragic et de Silvan Hefti ceut croire que rien ne sera impossible lundi contre Hubert Hurkacz (no 9).

/ATS