Caroline Garcia arrêtera peu après Roland-Garros

A deux jours du début de Roland-Garros, l'ex-no 4 mondiale Caroline Garcia, lauréate des Finales WTA en 2022, a annoncé sur les réseaux sociaux la fin imminente de sa carrière professionnelle.

'Cher tennis, il est temps de te dire au revoir', a écrit la Française sur X. Elle a précisé qu'elle disputera encore 'quelques tournois' dont Roland-Garros. 'Pour l'instant, je veux simplement savourer pleinement ces dernières semaines en tant que joueuse professionnelle', ajoute l'ancienne no 1 française, aujourd'hui retombée au 145e rang du classement WTA.

'Dans les prochains jours, je prendrai le temps de parler de ce qui m'attend. Mais pour l'instant, je veux simplement savourer pleinement ces dernières semaines en tant que joueuse professionnelle', ajoute l'ancienne N.1 française, aujourd'hui retombée au 145e rang du classement WTA.

'Passer à autre chose'

'Après 15 ans à concourir au plus haut niveau - et plus de 25 ans à consacrer presque chaque seconde de ma vie à ce sport - je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre', a affirmé Caroline Garcia, qui s'était déjà éloignée du circuit durant plusieurs mois en fin d'année 2024 pour se ressourcer mentalement.

'Aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Mon corps - et mes aspirations personnelles - me le demandent', a-t-elle avancé.

'Depuis mes débuts, le tennis a toujours représenté bien plus que des victoires ou des défaites', a souligné la demi-finaliste de l'US Open 2022, qui n'a remporté que trois matches en 2025 et ne s'est plus alignée en tournoi depuis mars à Miami.

'C'était l'amour ou la haine. La joie ou la frustration. Et malgré tout, je suis profondément reconnaissante pour tout ce que cette aventure m'a offert', a poursuivi la Française, lauréate sous le maillot bleu de la Fed Cup en 2019.

