Challenger de Rennes: Wawrinka s'incline en finale

Comme à Aix-en-Provence en mai, Stan Wawrinka (ATP 149) a buté dimanche sur la dernière marche ...
Photo: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ

Comme à Aix-en-Provence en mai, Stan Wawrinka (ATP 149) a buté dimanche sur la dernière marche d'un tournoi Challenger. A Rennes, le Vaudois a perdu la finale qui l'opposait à Hugo Gaston (ATP 128).

Wawrinka (40 ans) n'a pas réussi à prendre sa revanche sur le Français de 24 ans, qui s'était révélé aux yeux du grand public en remportant leur précédent et unique duel au 3e tour de Roland-Garros en 2020. Il s'est cette fois incliné 6-4 6-4, manquant l'occasion de soulever un premier trophée depuis celui remporté au Challenger de Prague en 2020.

L'ex-no 3 mondial peut regretter ce jeu de service mal négocié à 3-3 dans la première manche. Il n'a pas réussi à sauver une deuxième balle de break sur laquelle Gaston a su capitaliser. La perte de sa mise en jeu à 2-2 dans le deuxième set, juste après s'être battu pour revenir à hauteur du Toulousain, lui a également coûté cher.

Feldbausch et Waltert s'inclinent aussi

Kilian Feldbausch (ATP 386) n'a pas connu plus de succès en finale du tournoi Challenger de Biella. Sur la terre battue italienne, le Genevois de 20 ans s'est incliné 7-5 6-3 face au local Stefano Napolitano (ATP 650).

La Grisonne Simona Waltert (WTA 102) a connu le même sort en Slovénie. Elle a perdu la finale du tournoi WTA 125 de Ljubljana, l'équivalent féminin des Challengers, contre la Slovène Kaja Juvan (WTA 154), sur le score de 6-4 6-4.

/ATS
 

