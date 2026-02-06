Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

La Suisse a rempli son contrat en Coupe Davis vendredi et samedi à Bienne. Jakub Paul et Dominic ...
Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

La Suisse a rempli son contrat en Coupe Davis vendredi et samedi à Bienne.

Jakub Paul et Dominic Stricker ont permis à leur équipe de s'imposer 3-0 face à la Tunisie dans le cadre du groupe I. Le duo a dominé la paire Moez Echargui/Skander Mansouri 6-4 7-6 (7/4).

Humiliée par l'Inde en septembre dernier dans la même Swiss Tennis Arena, la formation du capitaine Severin Lüthi a parfaitement rectifié le tir face à la Tunisie. Moez Echargui (ATP 134) était certes le joueur le mieux classé présent ce week-end dans le Seeland, mais il n'avait rien d'un foudre de guerre.

Jérôme Kym (ATP 187) avait d'ailleurs parfaitement lancé l'équipe de Suisse en battant le no 1 tunisien vendredi dans le match d'ouverture, Leandro Riedi (ATP 180) ne lâchant ensuite qu'un jeu face au très limité Alaa Trifi (ATP 1173). Le duo Paul/Stricker n'a pas tremblé au moment de porter l'estocade.

Cette victoire logique et attendue permet à la formation helvétique de repartir de l'avant dans cette compétition. Elle aura besoin d'un nouveau succès en septembre prochain au 2e tour du groupe mondial I pour retrouver l'élite et décrocher son ticket pour les qualifications de l'édition 2027.

/ATS
 

