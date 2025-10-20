Coupe Davis: Sinner absent de la sélection italienne

Le no 2 mondial Jannik Sinner ne fait pas partie de la sélection italienne pour la Coupe Davis selon la composition rendue publique lundi par la fédération transalpine. L'Italie est tenante du titre.

En son absence, l'équipe italienne sera emmenée par Lorenzo Musetti (8e mondial) et Flavio Cobolli (22e), auxquels se joindront Matteo Berrettini (59e) et les experts du double Simone Bolelli et Andrea Vavassori, respectivement 14e et 15e mondial de la spécialité.

Sauf changement de dernière minute, Sinner ne participera donc pas à la première édition de la phase finale de la Coupe Davis en terres italiennes, après plusieurs années durant lesquelles le 'Final 8' se jouait en Espagne. Sa saison se terminera logiquement aux Masters ATP de Turin, programmés du 9 au 16 novembre.

Malgré son absence probable à Bologne, l'ancien no 1 mondial sera 'toujours chez lui' dans la sélection italienne, a assuré le capitaine Filippo Volandri, cité dans le communiqué de la fédération nationale. Malgré cette absence, l'Italie sera favorite en quarts de finale face à l'Autriche, avant de retrouver la France ou la Belgique en demi-finale.

Alcaraz et Zverev répondent présents

Le grand rival de Jannik Sinner, l'Espagnol Carlos Alcaraz (no 1), a lui répondu présent pour la phase finale de la Coupe Davis, comme le 3e mondial, l'Allemand Alexander Zverev.

L'Espagne affrontera la République tchèque en quarts de finale, alors que l'Allemagne sera opposée à l'Argentine, les deux rencontres étant programmées le 20 novembre.

Les deux nations se trouvent dans la même moitié de tableau de cette phase finale, dont les rencontres se joueront sur dur indoor au meilleur des trois matches (deux simples, suivi d'un double). Alcaraz et Zverev pourraient ainsi s'affronter dans le dernier carré.

