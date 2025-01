Coupe Davis: Stricker - Martinez en ouverture

Capitaine de l'équipe de Suisse, Severin Lüthi a titularisé Jérôme Kym (ATP 136) et Dominic Stricker (ATP 287) pour le 1er tour des qualifications de la Coupe Davis face à l'Espagne.

Stricker ouvrira d'ailleurs les feux samedi dès 13h dans la Swiss Tennis Arena de Bienne face au no 1 ibère Pedro Martinez (ATP 44).

Incapable de gagner le moindre set dans les quatre premiers matches qu'il a disputés cette saison, Dominic Stricker a donc été préféré à Marc-Andrea Hüsler (ATP 170) pour la place de no 2 en simple. Le gaucher bernois affrontera pour la première fois Pedro Martinez (27 ans), qui a quant à lui passé un tour à l'Open d'Australie.

Le deuxième simple mettra aux prises Jérôme Kym (21 ans), no 1 de la formation helvétique en l'absence d'Alexander Ritschard (ATP 123), et Roberto Carballes Baena (ATP 51), qui comme Pedro Martinez est plus à l'aise sur terre battue que sur dur en indoor. Il s'agira là aussi d'un premier face-à-face.

Severin Lüthi devrait par ailleurs associer Stricker et Hüsler pour le double, prévu dès 12h30 dimanche, même si Remy Bertola pourrait entrer en ligne de compte. Le capitaine espagnol David Ferrer annonce quant à lui une paire Pedro Martinez/Jaume Munar pour le premier match de la deuxième journée. Le 4e match du week-end doit opposer Kym et Martinez, le 5e Stricker et Carballes Baena.

