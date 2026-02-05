Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

La Suisse affronte la Tunisie en Coupe Davis dès vendredi à Bienne. La bande à Séverin Lüthi a pour objectif de regagner sa place dans le groupe mondial, dont elle a été éjectée l'an dernier après son revers face à l'Inde.

Meilleur classé de l'équipe de Suisse, Leandro Riedi (ATP 171) a effectué son retour à la compétition lors des qualifications de l'Open d'Australie début janvier, où il a été éliminé au 2e tour. Huitième de finaliste lors du dernier US Open, le Zurichois s'était blessé à l'aine et avait mis fin à sa saison dans la foulée.

Il sera accompagné du seizième de finaliste à l'US Open 2025 Jérôme Kym (ATP 192), de Dominic Striker (380), de Jakub Paul (450) et de Mika Brunold (453). Ce dernier a dû remplacer Henri Bernet, blessé à un pied.

Echargui meilleur atout tunisien

Du côté de la Tunisie, seul Moez Echargui (ATP 142) est mieux classé que les Suisses, et ses coéquipiers sont tous au-delà de la 350e place mondiale. En 2025, Echargui a remporté trois titres sur le circuit Challenger.

Vendredi, Kym ouvrira le bal en simple face à Echargui, puis Riedi affrontera Alla Trifi (ATP 1171). Samedi, la paire Paul/Stricker se fottera aux Tunisiens Aziz Oukaa et Skander Mansouri, avant d'éventuels matches retour en simple entre Riedi et Echargui, ainsi qu'entre Kym et Trifi. S'ils parviennent à vaincre les Tunisiens, les hommes de Séverin Lüthi devront encore remporter une confrontation pour réintégrer le groupe mondial.

