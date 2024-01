Daniil Medvedev passe en cinq sets

Daniil Medvedev (no 3) disputera vendredi une troisième demi-finale à l’Open d’Australie. Le Russe s’est qualifié à la faveur d’un succès en cinq sets devant Hubert Hurkacz (no 9).

Il a battu le Polonais 7-6 (774) 2-6 6-3 5-7 6-4 après 3h59’ de jeu dans un derby de l'Est qui aura tenu toutes ses promesses Il aurait pu toutefois s’épargner un cinquième set de tous les dangers s’il n’avait pas laissé échapper son break d’avance dans la quatrième manche. Mais l’esprit apaisé malgré les tourments qui auraient pu le dévorer, Daniil Medvedev a témoigné d’un remarquable sang-froid dans le cinquième set avec un break décisif à 3-3.

En demi-finale, Daniil Medvedev affrontera le vainqueur du choc entre le no 2 mondial Carlos Alcaraz et le Champion olympique Alexander Zverev (no 6). Finaliste malheureux à deux reprises à Melbourne face à Novak Djokovic en 2021 et à Rafael Nadal en 2022, le Russe est toujours en mesure de renverser la table alors que Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont toujours les faveurs du pronostic. Le quatrième homme sera-t-il le lauréat dimanche ?

/ATS