Deux Suisses en demi-finales chez les juniors

Deux Suisses figurent en demi-finales du tableau juniors de simple à Roland-Garros!

Dominic Stricker (18 ans) et Leandro Riedi (18 ans également) peuvent même espérer s'affronter en finale sur la terre battue parisienne.

Tête de série no 7, Dominic Stricker s'est imposé 6-3 6-3 en quart de finale face à l'Autrichien Lukas Neumayer. Le gaucher bernois (no 10 du classement ITF juniors), qui n'a pas perdu le moindre set dans ses quatre premiers matches, se mesurera en demi-finale à l'Argentin Juan Bautista Torres (23e mondial).

Actuel 11e du classement ITF et tête de série no 8 à Paris, Leandro Riedi a pour sa part eu besoin de trois sets pour battre un autre Argentin, Alex Barrena, en quart (4-6 6-1 6-2). Le Zurichois se frottera en demi-finale au Néerlandais Guy Den Ouden (47e mondial), tombeur notamment du no 4 mondial Arthur Cazaux au 3e tour.

/ATS