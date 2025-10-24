Deuxième finale de l'année pour Bencic

Belinda Bencic (WTA 13) disputera à Tokyo sa 20e finale sur le circuit principal, la deuxième de l'année.

La St-Galloise, qui a maté Sofia Kenin (WTA 25) 7-6 (7/5) 3-6 6-2 en demi-finale, affrontera la Tchèque Linda Noskova (WTA 17) dimanche au stade ultime.

Sacrée en février dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, Belinda Bencic visera dimanche un 10e titre, là même où elle avait conquis le plus beau il y a un peu plus de quatre ans. La championne olympique de Tokyo 2021 affrontera pour la première fois Linda Noskova, qui est pour sa part en quête d'un deuxième trophée estamipllé WTA.

Belinda Bencic a encore une fois puisé dans ses réserves samedi, après avoir livré trois matches de plus de 3 heures au cours des dix jours précédents (dont un vendredi face à Karolina Muchova). Elle n'a toutefois eu besoin 'que' de 2h15 pour cueillir son premier succès en trois duels livrés face à l'Américaine Sofia Kenin.

La demi-finaliste du dernier Wimbledon a parfaitement négocié le moment-clé de cette rencontre, l'entame de la troisième manche. Elle a signé le break dès le quatrième jeu du set décisif pour mener 3-1 service à suivre, et a conclu cette partie en s'emparant une troisième fois du service adverse.

Linda Noskova s'est pour sa part qualifiée sans jouer, profitant du forfait de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 7) qui s'était assuré la veille une place dans les WTA Finals de Ryad (1er-8 novembre). La Tchèque de 20 ans tient la forme, elle qui a atteint la finale du WTA 1000 de Pékin début octobre.

