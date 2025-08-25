Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

En rodage, Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour de l'US Open en trois sets. Le Serbe de 38 ans s'est imposé 6-1 7-6 (7/3) 6-2 devant l'espoir Learner Tien (ATP 50) dimanche.

Novak Djokovic (no 7) a peiné mais s'est tiré du piège tendu par le jeune Américain, 19 ans et quatre fois tombeur de membres du top 10 en 2025. Il jouera au 2e tour contre un autre Américain, Zachary Svajda (ATP 145), qui avait battu le Zurichois Marc-Andrea Hüsler au dernier tour des qualifications.

Pour son premier match officiel depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon le 11 juillet, le quadruple vainqueur de l'US Open a souvent semblé piocher physiquement. Il s'est fait soigner entre le deuxième et le troisième set, semblant souffrir d'ampoules au pied.

'J'aimerais avoir l'âge de Learner, il est deux fois moins âgé que moi', a plaisanté Djokovic, qui est en quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, dans son interview d'après-match. 'C'était important de garder mon sang-froid dans le tie-break du deuxième set, je me suis senti mieux ensuite', a-t-il ajouté.

/ATS