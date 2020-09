Djokovic au galop, Zverev à retardement

Novak Djokovic s'est aisément qualifié pour les 8es de finale de l'US Open vendredi, dans une journée marquée par l'imbroglio autour du match Mannarino-Zverev.

Le no 1 mondial, qui loue une maison à ses frais pour éviter les conditions hôtelières dénoncées par certains joueurs cloîtrés dans leur chambre, a passé tranquillement son 3e tour aux dépens de l'Allemand Jan-Lennard Struff (no 28): 6-3 6-3 6-1, en 1h42'.

Le Serbe monte en puissance: il n'a concédé aucun service, a converti cinq balles de break et dicté sa loi face à l'Allemand qu'il avait déjà écarté tranquillement en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati la semaine passée. Dimanche, il aura face à lui l'Espagnol Pablo Carreño Busta (no 20).

La journée a aussi été marquée par l'imbroglio autour de l'affrontement programmé sur le court Louis Armstrong entre Alexandre Zverev (no 5) et Adrian Mannarino (no 32), dont le duel a démarré avec trois heures de retard. Un laps de temps suffisamment long pour faire naître les spéculations les plus folles.

Battu 6-7 (4/7) 6-4 6-2 6-2, Adrian Mannarino s'est vu signifier dans un premier temps que, contrairement aux autorités sanitaires de la Ville de New York qui l'autorisaient à disputer ses matchs depuis qu'il avait accepté un nouveau protocole plus contraignant, les autorités de l'Etat de New York voulaient le maintenir en quarantaine. Finalement, la Fédération américaine a obtenu in extremis le feu vert et le match a pu se dérouler.

/ATS