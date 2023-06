Djokovic de retour à la 1re place mondial, Nadal désormais 136e

Novak Djokovic, fort de son 23e titre en Grand Chelem, retrouve lundi 'sa' place de no 1 mondial, pour une 388e semaine. Une autre légende, Rafael Nadal, disparaît en revanche du top 100.

Novak Djokovic (36 ans) progresse de deux rangs et bénéficie notamment de sa victoire en demi-finale à Roland-Garros contre Carlos Alcaraz, tétanisé par les crampes et qui retombe à la 2e place, mais aussi de l'élimination précoce de Daniil Medvedev. Fâché avec la terre battue parisienne, le Russe, battu dès le 1er tour, recule d'une longueur (3e).

Très loin de ces sommets, la dégringolade était prévue mais reste vertigineuse: vainqueur il y a un an de son 22e titre du Grand Chelem, le 14e à Roland-Garros, Rafael Nadal paie son forfait sur blessure et perd 121 places. Le Majorquin est désormais 136e et cette chute est appelée à se poursuivre au regard de la durée de son indisponibilité (plusieurs mois).

Côté suisse, Stan Wawrinka a récupéré le statut de no 1 selon le classement ATP, progressant de 11 places dans la hiérarchie après son 2e tour à Roland-Garros. Le Vaudois pointe au 78e rang, alors que le gaucher zurichois Marc-Andrea Hüsler a gagné deux places pour figurer en 82e position.

Teichmann chute

La Polonaise Iga Swiatek, qui a conservé son titre à Roland-Garros samedi, continue quant à elle de régner sur la WTA, selon le classement publié également lundi. Sa surprenante rivale en finale à Paris, la Tchèque Karolina Muchova, effectue un bond de 27 places pour se retrouver en 16e position.

No 1 helvétique, Belinda Bencic a régressé du 12e au 13e rang. La St-Galloise est désormais la seule Suissesse présente dans le top 100, Jil Teichmann ayant poursuivi sa chute pour se classer désormais 123e (-46). C'est la Grisonne Simona Waltert qui est le nouveau no 2 helvétique, après être passée du 128 au 107e rang grâce à son 2e tour à Roland-Garros.

