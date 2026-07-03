Djokovic égale le record de victoires de Federer à Wimbledon

Novak Djokovic a cueilli vendredi sa 105e victoire à Wimbledon, égalant le record détenu par Roger Federer. Le Serbe (ATP 8) a battu le Français Arthur Rinderknech (ATP 28) 7-5 6-4 1-6 7-6.

Ce succès lui permet d'égaler le record du nombre de victoires (105) sur le gazon londonien, jusqu'ici détenu par Roger Federer. 'C'est un privilège d'écrire l'histoire de ce sport, en particulier ici à Wimbledon', s'est réjoui le 'Djoker' lors de l'interview d'après-match sur le court central. 'Je propose d'organiser un match contre Roger pour voir qui gagnera le 106e', a-t-il lancé avec humour.

Sinner facile, Medvedev éliminé

L'Italien Jannik Sinner, no 1 mondial et tenant du titre, a rejoint plus facilement les 8es de finale de Wimbledon grâce à sa victoire contre l'Américain Jenson Brooksby (ATP 81) 6-4 6-3 6-4.

Dans sa quête d'un doublé à Wimbledon et d'un cinquième titre majeur, un mois après son élimination prématurée dès le deuxième tour de Roland-Garros, l'Italien affrontera au prochain tour le Japonais Shintaro Mochizuki (ATP 151), issu des qualifications, tombeur de l'Espagnol Rafael Jodar (ATP 26) 1-6 7-6 6-4 6-4.

Daniil Medvedev a pour sa part subi une élimination surprise face au 74e mondial, l'Allemand Jan-Lennard Struff (36 ans). Après avoir mené d'un break dans chacune des trois manches, le Russe s'est à chaque fois effondré pour finalement s'incliner 7-6 7-6 7-5.

Joao Fonseca (ATP 27) est lui aussi sorti dès le troisième tour. La pépite brésilienne a été battue sèchement 6-3 6-3 6-3 en 2h09 par le Russe Roman Safiullin (ATP 132).

Issu des qualifications, Safiullin était venu à bout de l'Argovien Jérôme Kym au troisième et dernier tour de celles-ci, après avoir sauvé une balle de match. En 8e de finale, il affrontera le vétéran serbe Novak Djokovic (ATP 8), septuple vainqueur à Wimbledon.

Une première pour Osaka

Chez les dames, l'ex-no 1 mondiale Naomi Osaka (WTA 14) s'est hissée à 28 ans pour la première fois de sa carrière en 8e de finale de Wimbledon.

Après trois éliminations au troisième tour (2017, 2018, 2025), Osaka jouera dimanche contre la no 1 mondiale Aryna Sabalenka ou la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 31).

/ATS