Djokovic en 8e de finale, mais sans convaincre

Novak Djokovic s'est qualifié vendredi pour les 8es de finale de l'US Open. Mais l'ex-no 1 mondial reste encore à la recherche d'un match référence dans ce tournoi, après trois tours.

Le Serbe de 38 ans a abandonné un set au Britannique Cameron Norrie (ATP 35), finalement battu 6-4 6-7 (4/7) 6-2 6-3. Il affrontera en 8e de finale l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 144), issu des qualifications et tombeur surprise de l'Américain Frances Tiafoe (ATP 17) au 3e tour.

Comme lors de ses deux premières sorties, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem a laissé échapper des gestes ou des paroles d'énervement, visiblement insatisfait de l'état général de son tennis. Il s'est aussi plaint de son dos dans le premier set et a reçu des soins dans les vestiaires.

Par la suite, Novak Djokovic s'est plusieurs fois massé lui-même et a grimacé à la fin de certains échanges. Décidé à faire bouger la légende du tennis, Cameron Norrie a beaucoup tenté sur les deux premiers sets, avec succès, avant de pécher au service, à la merci des qualités de son adversaire en retour.

Cette victoire est la 192e décrochée sur dur en Grand Chelem par Novak Djokovic, qui s'offre ainsi un nouveau record en dépassant Roger Federer (191 succès cumulés entre l'Open d'Australie et l'US Open). Il égale en outre le Bâlois avec une 69e qualification pour les 8es de finale d'un tournoi majeur.

Sabalenka en 8e également

Tenante du titre du simple dames, Aryna Sabalenka (WTA 1) a elle aussi décroché son ticket pour le 4e tour vendredi soir. La Bélarusse a dominé la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30) en deux sets, 6-3 7-6 (7/2). Sa prochaine adversaire sera l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 95).

